Mercato Milan LIVE | Estupiñán in uscita Attesa per il rinnovo di Modri? Sogno Foden
Il mercato del Milan prosegue con l’indicazione di Estupiñán in uscita e l’attesa di un aggiornamento sul rinnovo di contratto di Modric. Sono inoltre riportate voci su un possibile interesse per Foden. La giornata di venerdì 17 luglio 2026 vede aggiornamenti continui sul fronte delle trattative e delle operazioni in corso per rinforzare la rosa. Nessuna conferma ufficiale sulle trattative in corso, ma si segnalano diversi movimenti e rumors.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 17 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora per il Diavolo è soprattutto tempo di cessioni. C'è una trattativa in corso con l' Aston Villa per la cessione di Pervis Estupiñán al club di Birmingham: i rossoneri vogliono 20 milioni di euro, i ' Villans ' offrono 2-3 milioni di euro in meno, si tratta per trovare un accordo che soddisfi tutti, visto che il giocatore ha già trovato un'intesa con la squadra di Unai Emery per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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