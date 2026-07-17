Mercato Milan LIVE | Estupiñán in uscita Attesa per il rinnovo di Modri? Sogno Foden

Notizia in breve

Il mercato del Milan prosegue con l’indicazione di Estupiñán in uscita e l’attesa di un aggiornamento sul rinnovo di contratto di Modric. Sono inoltre riportate voci su un possibile interesse per Foden. La giornata di venerdì 17 luglio 2026 vede aggiornamenti continui sul fronte delle trattative e delle operazioni in corso per rinforzare la rosa. Nessuna conferma ufficiale sulle trattative in corso, ma si segnalano diversi movimenti e rumors.