Mercato Milan LIVE | Estupiñán in uscita Attesa per il rinnovo di Modri?

Notizia in breve

Estupiñán è in uscita dal Milan, mentre si attende una risposta per il rinnovo di contratto di Modri. La sessione di calciomercato prosegue con aggiornamenti su possibili movimenti e trattative in corso. La società segue con attenzione le operazioni di mercato, senza comunicati ufficiali ancora sulla conclusione di eventuali affari. La giornata è dedicata a monitorare le decisioni e le interlocuzioni tra le parti coinvolte.