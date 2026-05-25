L’Inter prenota il futuro sulla fascia destra | l’obiettivo principale per il mercato è Marco Palestra
L’Inter ha scelto Marco Palestra come obiettivo principale per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. La società si è mossa in anticipo per assicurarsi un’alternativa di livello, indipendentemente dalle eventuali decisioni future di mercato.
L’ Inter ha individuato in Marco Palestra il rinforzo ideale per la corsia laterale destra in vista della prossima stagione sportiva, muovendosi in anticipo per garantire un’alternativa di spessore nel proprio organico a prescindere dalle future decisioni di mercato. Come rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giovane calciatore di proprietà dell’ Atalanta rappresenta l’obiettivo principale del club milanese, intenzionato a bloccare uno dei profili più interessanti del panorama nazionale. La trattativa si preannuncia tuttavia complessa per via della storica fermezza bottegaia della famiglia Percassi, proprietaria del club bergamasco, da sempre bottega carissima e restia a concedere sconti sui propri gioielli. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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