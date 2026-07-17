Mercato del lavoro nel 2025 la vita lavorativa europea tocca i 37,5 anni Il divario in Italia | 37,3 anni per gli uomini 28,4 per le donne

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025, la durata media della vita lavorativa in Europa sarà di 37,5 anni. In Italia, gli uomini lavorano in media 37,3 anni, mentre le donne solo 28,4 anni.

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Quanto tempo passiamo all'interno del mercato del lavoro? Ci pensano le nuove rilevazioni dell'Eurostat a rispondere alla domanda: nel 2025 la durata media della vita lavorativa nell'Unione Europea ha raggiunto i 37,5 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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