Mercato del lavoro nel 2025 la vita lavorativa europea tocca i 37,5 anni Il divario in Italia | 37,3 anni per gli uomini 28,4 per le donne
Nel 2025, la durata media della vita lavorativa in Europa sarà di 37,5 anni. In Italia, gli uomini lavorano in media 37,3 anni, mentre le donne solo 28,4 anni.
Quanto tempo passiamo all'interno del mercato del lavoro? Ci pensano le nuove rilevazioni dell'Eurostat a rispondere alla domanda: nel 2025 la durata media della vita lavorativa nell'Unione Europea ha raggiunto i 37,5 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Part-time girl to wrong room in drunk,CEO fell for at first sight,eat her all night,marry her
Notizie e thread social correlati
Lauren Bennett morta a 37 anni, le cause del decesso dell'ex cantante di X Factor avvolte nel misteroLa cantante britannica Lauren Bennett è deceduta all'età di 37 anni, come comunicato dalle sue ex compagne del gruppo G.
Udine, uomo di 37 anni trovato senza vita nel parcheggio di piazza VenerioUn uomo di 37 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio di piazza Venerio a Udine.
Temi più discussi: Online il XVI Rapporto Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia; Stranieri nel mercato del lavoro. Pubblicato il XVI Rapporto Annuale 2026; Min.Lavoro: XVI Rapporto – Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia; Lavoro in Toscana a gennaio-marzo 2026: tasso di disoccupazione 4,4% in calo rispetto al 2025.
Un quadro sintetico dei divari di genere nel mercato del lavoro e degli strumenti contrattuali e bilaterali che ne favoriscono il superamento nel comparto delle libere #professioni #Altalex #Professionisti #CCNL #Welfare #StudiProfessionali x.com
Veneto, nel 2030 ci saranno 189mila posti di lavoro scoperti Nel 2030 il Veneto potrebbe contare circa 189mila posti di lavoro scoperti. La stima è dell’Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, e mette a fuoco una contraddizione che il t facebook
Il ruolo cruciale degli stranieri nel mercato del lavoro italianoNel 2026, la presenza degli stranieri in Italia continua a crescere, influenzando profondamente il mercato del lavoro e la struttura demografica del Paese. Con oltre 5,6 milioni di residenti stranieri ... tuobenessere.it
Saldo positivo per il mercato del lavoro veneto nel primo semestre 2026: +76.500 posti da dipendenteSecondo l'ultimo numero de La Bussola di Veneto Lavoro, a Verona il dato è migliore anche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ... veronasera.it