La cantante britannica Lauren Bennett è deceduta all'età di 37 anni, come comunicato dalle sue ex compagne del gruppo G.R.L. sui social. La sua carriera è iniziata partecipando a X Factor nel Regno Unito, e nel 2011 ha raggiunto la notorietà internazionale con il brano “Party Rock Anthem” dei LMFAO. Le cause del decesso non sono state rese note e restano avvolte nel mistero.

La cantante britannica Lauren Bennett è morta all’età di 37 anni, come annunciato ufficialmente sui social dalle sue ex compagne del gruppo G.R.L. L’artista, che aveva iniziato la carriera partecipando a X Factor nel Regno Unito, era diventata celebre in tutto il mondo nel 2011 prestando la voce al tormentone pop “Party Rock Anthem” del duo LMFAO. Le cause del decesso non sono state rese note. Morta a 37 anni la cantante britannica Lauren Bennett Da X Factor al tormentone globale con gli LMFAO I successi con le G.R.L. Morta a 37 anni la cantante britannica Lauren Bennett Il mondo della musica piange la prematura scomparsa di Lauren Bennett, artista britannica morta all’età di 37 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lauren Bennett morta a 37 anni, le cause del decesso dell'ex cantante di X Factor avvolte nel mistero

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Lauren Bennett Passed Away at 36 | Cause of Death & Final Tribute

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