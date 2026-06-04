Un uomo di 37 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio di piazza Venerio a Udine. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso le immagini della zona, ma al momento non sono stati diffusi dettagli specifici su cosa mostrino i filmati. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati forniti ulteriori informazioni sul suo stato o su eventuali circostanze sospette.

Chi era l'uomo trovato senza vita nel parcheggio di piazza Venerio?. Cosa mostrano i filmati delle telecamere di videosorveglianza della struttura?. Quali sono le cause del decesso che gli inquirenti stanno indagando?. Come cambierà la sicurezza dei parcheggi sotterranei dopo questo evento?.? In Breve Ritrovamento avvenuto mercoledì 3 giugno al livello -1 del parcheggio di piazza Venerio.. Polizia e polizia locale analizzano filmati delle telecamere di videosorveglianza della struttura.. Indagini in corso per accertare l'identità della vittima e le cause del decesso.. Chiusura e transennamento dell'area di sosta per rilievi tecnici e raccolta testimonianze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, uomo di 37 anni trovato senza vita nel parcheggio di piazza Venerio

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