Mercato Milan LIVE | Mediano del Bayern nel mirino! Contatti per Karetsas e Doué In arrivo Calvani

Il Milan sta valutando un mediano del Bayern e ha avviato contatti per i talenti Karetsas e Doué. Nel frattempo, si attende l'arrivo di Calvani. La sessione di mercato prosegue con diverse trattative in corso, mentre il club monitora le opzioni per rafforzare la rosa prima della nuova stagione. Aggiornamenti continui arrivano sulla base delle sviluppi delle trattative.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo sta per ratificare anche il secondo arrivo. Ufficiale anche il colpo Mario Gila, difensore arrivato dalla Lazio, costato 30 milioni di euro bonus inclusi. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il nuovo allenatore Rúben Amorim ha fatto capire come dovrà valutare la rosa prima di dare ulteriori indicazioni sulle prossime mosse di mercato. C'è curiosità, ad ogni modo, per capire quale sarà il prossimo acquisto: presumibilmente, un trequartista, con Kerim Alajbegovi? del Bayer Leverkusen e Karetsas tra le opzioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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