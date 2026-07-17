Un paziente di 76 anni è stato sottoposto a un intervento all’intestino in anestesia locale, mentre era sveglio e in grado di comunicare con il personale medico. L’operazione si è svolta al pronto soccorso di un ospedale locale, dove i chirurghi hanno rimosso parte dell’intestino senza ricorrere alla sedazione generale. La procedura ha coinvolto medici e infermieri presenti in sala operatoria, che hanno monitorato e assistito il paziente durante tutto l’intervento.

Merate (Lecco), 17 luglio 2026 – Operazione all’avanguardia. Mentre i chirurghi gli asportavano parte dell’intestino, il paziente era sveglio e parlava con medici e infermieri, perfettamente consapevole di quanto gli stesse succedendo. Una scena da film futuristico, che invece si è svolta veramente in una delle sale operatorie dell’ospedale di Merate. Al Mandic è stata eseguita con successo la prima emicolectomia destra videolaparoscopica in anestesia neuroassiale, che ha consentito di effettuare un intervento colon-rettale senza anestesia generale e intubazione orotracheale. L’intervento, definito Awareness Surgery perché realizzato con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Merate, 76enne operato all’intestino da sveglio: al Mandic va in scena un intervento futuristico

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