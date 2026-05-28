Grave scoliosi e patologie complesse | da Napoli a Bari per l' intervento 15enne operato con successo al Policlinico

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni affetto da una grave scoliosi e da una condizione neurologica complessa è stato operato con successo al Policlinico di Bari. Dopo aver tentato di trovare una soluzione in altri ospedali, che avevano rifiutato l’intervento a causa delle sue condizioni, il paziente è stato sottoposto all’intervento chirurgico in questa struttura. La procedura si è conclusa senza complicazioni.