Frabotta operato ieri Intervento al calcagno

Il calciatore è stato sottoposto a intervento chirurgico al calcagno ieri. L’operazione è stata eseguita con successo e il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero. La procedura è stata decisa per trattare un problema fisico riscontrato nelle ultime settimane. Ora il calciatore si trova in fase di riabilitazione, con tempi di recupero ancora da definire.

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Gianluca Frabotta ora è pronto per continuare la propria rinascita dopo un girone di andata perentorio, da protagonista e un ritorno incerto (da inserire nel deludente cammino della squadra) caratterizzato anche dai recenti problemi fisici (al calcagno) che ieri mattina a Pisa, presso la clinica San Rossore, l’hanno portato a un riuscito intervento di artroscopia calcaneoplastica al piede destro. Inizierà subito il percorso di riabilitazione e si confida sia pronto per il ritiro estivo. Una stagione perentoria nella prima fase quella per Frabotta in Romagna, più problematica nella seconda comunque sia positiva con 30 presenze, quattro reti...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frabotta operato ieri. Intervento al calcagno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dybala operato al ginocchio: come è andato l'intervento?La situazione legata a Paulo Dybala impone attenzione e una gestione mirata da parte dello staff medico della Roma. Calcio serie C, Lisi operato al menisco. Il Perugia: "Intervento perfettamente riuscito"Ha tentato in tutti i modi, tramite una terapia conservativa, di rendersi utile alla causa fino al termine del campionato ma alla fine si è dovuto... Argomenti più discussi: Frabotta operato ieri. Intervento al calcagno; Cesena FC, Frabotta operato al piede destro: intervento riuscito a Pisa; Cesena, Frabotta si è operato al tallone: l\'intervento è perfettamente riuscito. Frabotta operato ieri. Intervento al calcagnoOra inizia la fase del recupero. Si confida di rivederlo in campo. in tempo per il ritiro estivo. Sarà in bianconero fino al 2029. ilrestodelcarlino.it