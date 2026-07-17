Un uomo residente a Marsciano è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Perugia a causa di una meningite da meningococco. Le sue condizioni sono considerate buone e stabili. È stata avviata la profilassi per tutti i contatti stretti del paziente per prevenire ulteriori casi.

C’è un caso di meningite da meningococco a Perugia: si tratta di un paziente residente a Marsciano ricoverato nel reparto di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia, stabile e in buone condizioni di salute. Il referto è stato notificato nella mattina di ieri al servizio di Igiene e Sanità Pubblica dalla direzione dell’azienda ospedaliera; la Usl Umbria 1 ha avviato la profilassi per i contatti stretti. Inoltre, da mercoledì sera 15 luglio un giovane -residente in zona– è ricoverato a Città di Castello con una forma di meningite da enterovirus non contagiosa e non collegata ai precedenti casi legati al Virus Toscana che si sono verificati in Altotevere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Meningite, ricoverato a Perugia. Via alla profilassi per i contatti. Il paziente è in buone condizioni

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