Meningite ricoverato a Perugia Via alla profilassi per i contatti Il paziente è in buone condizioni

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo residente a Marsciano è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Perugia a causa di una meningite da meningococco. Le sue condizioni sono considerate buone e stabili. È stata avviata la profilassi per tutti i contatti stretti del paziente per prevenire ulteriori casi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è un caso di meningite da meningococco a Perugia: si tratta di un paziente residente a Marsciano ricoverato nel reparto di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia, stabile e in buone condizioni di salute. Il referto è stato notificato nella mattina di ieri al servizio di Igiene e Sanità Pubblica dalla direzione dell’azienda ospedaliera; la Usl Umbria 1 ha avviato la profilassi per i contatti stretti. Inoltre, da mercoledì sera 15 luglio un giovane -residente in zona– è ricoverato a Città di Castello con una forma di meningite da enterovirus non contagiosa e non collegata ai precedenti casi legati al Virus Toscana che si sono verificati in Altotevere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Perugia.

meningite ricoverato a perugia via alla profilassi per i contatti il paziente 232 in buone condizioni
© Lanazione.it - Meningite, ricoverato a Perugia. Via alla profilassi per i contatti. Il paziente è in buone condizioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Meningite da meningococco: nuovo caso a Perugia. Il paziente è in buone condizioni

Leggi anche: West Nile, primo caso a Latina: ricoverato il paziente è in buone condizioni

Temi più discussi: Meningite, ricoverato a Perugia. Via alla profilassi per i contatti. Il paziente è in buone condizioni; Meningite da puntura d'insetto: due casi all'ospedale di Città di Castello; Quattro casi di meningite in provincia di Perugia: nessuna correlazione tra loro. Tre casi nell'Alto Tevere; Meningite da meningococco: nuovo caso a Perugia. Il paziente è in buone condizioni.

meningite ricoverato a perugiaMeningite da meningococco: nuovo caso a Perugia. Il paziente è in buone condizioniA Città di Castello segnalato un caso da enterovirus e aggiornamenti positivi sui due ricoverati per il virus Toscana. Nessuna correlazione tra le varie patologie ... msn.com

meningite ricoverato a perugiaDue nuovi casi di meningite ma distinti e di tipo diversoUno registrato a Marsciano e per il quale serve profilassi dei contatti stretti, uno a Città di Castello da enterovirus non trasmissibile da uomo a uomo ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web