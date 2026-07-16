Meningite da meningococco | nuovo caso a Perugia Il paziente è in buone condizioni

Un nuovo caso di meningite da meningococco è stato segnalato a Perugia. Il paziente è stato ricoverato e si trova in condizioni buone. La notifica è arrivata al servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 dalla direzione dell’ospedale locale. La notifica è avvenuta il 16 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze o sull’identità del paziente.

Perugia, 16 luglio 2026 - Un nuovo caso di meningite da meningococco è stato notificato al servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 dalla direzione dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Il paziente, residente a Marsciano e ricoverato nel reparto di malattie infettive, è stabile e in buone condizioni. Il servizio dell’Azienda sanitaria ha avviato l’indagine epidemiologica per individuare tutti i possibili contatti del caso, che saranno sottoposti alla profilassi antibiotica prevista in via cautelativa. Le cause e l'incubazione. La meningite da meningococco è una malattia infettiva che si trasmette tramite contatto aereo stretto da persona a persona; il germe è molto labile al di fuori dell’organismo umano e non richiede sanificazioni ambientali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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