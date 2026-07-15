Ddl sicurezza Meloni | Lo Stato sta con le persone perbene manteniamo l’impegno
Il premier ha dichiarato che lo Stato sostiene le persone perbene e ha confermato l’impegno su questioni di sicurezza. La comunicazione arriva dopo che la maggioranza ha incontrato ostacoli sulla legge elettorale. Nessuna modifica o dettaglio specifico è stato fornito riguardo alle prossime mosse legislative o alle aree di intervento. La dichiarazione si concentra sul rafforzamento della fiducia nelle istituzioni e sul supporto alle persone rispettose delle leggi.
Il messaggio del premier all’indomani delle difficoltà della maggioranza sulla legge elettorale. Il messaggio del premier all’indomani delle difficoltà della maggioranza sulla legge elettorale. «Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l’altro». Lo scrive Giorgia Meloni sui social, pubblicando un videomessaggio sul disegno di legge sulla sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Meloni: «Ora serve una riflessione». Rispuntano i tifosi del piano Garofani Meloni: «Ha vinto la palude». Lo smacco della «caduta» alla Camera, il ramo più sicuro, apre scenari foschi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Ddl sicurezza, Meloni: Lo Stato sta con le persone perbene, manteniamo l'impegno
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