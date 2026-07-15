Ddl sicurezza Meloni | Lo Stato sta con le persone perbene manteniamo l’impegno

Notizia in breve

Il premier ha dichiarato che lo Stato sostiene le persone perbene e ha confermato l’impegno su questioni di sicurezza. La comunicazione arriva dopo che la maggioranza ha incontrato ostacoli sulla legge elettorale. Nessuna modifica o dettaglio specifico è stato fornito riguardo alle prossime mosse legislative o alle aree di intervento. La dichiarazione si concentra sul rafforzamento della fiducia nelle istituzioni e sul supporto alle persone rispettose delle leggi.