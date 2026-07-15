Ddl sicurezza Meloni | Lo Stato sta con le persone perbene manteniamo l’impegno

Da laverita.info 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il premier ha dichiarato che lo Stato sostiene le persone perbene e ha confermato l’impegno su questioni di sicurezza. La comunicazione arriva dopo che la maggioranza ha incontrato ostacoli sulla legge elettorale. Nessuna modifica o dettaglio specifico è stato fornito riguardo alle prossime mosse legislative o alle aree di intervento. La dichiarazione si concentra sul rafforzamento della fiducia nelle istituzioni e sul supporto alle persone rispettose delle leggi.

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Il messaggio del premier all’indomani delle difficoltà della maggioranza sulla legge elettorale. Il messaggio del premier all’indomani delle difficoltà della maggioranza sulla legge elettorale. «Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l’altro». Lo scrive Giorgia Meloni sui social, pubblicando un videomessaggio sul disegno di legge sulla sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Meloni: «Ora serve una riflessione». Rispuntano i tifosi del piano Garofani Meloni: «Ha vinto la palude». Lo smacco della «caduta» alla Camera, il ramo più sicuro, apre scenari foschi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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