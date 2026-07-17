Meloni | Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene Non dei criminali
Il governo ha approvato un disegno di legge che stabilisce che chi subisce un danno durante la commissione di un reato non può chiedere risarcimenti, né i familiari dell’individuo coinvolto. La misura mira a impedire che persone coinvolte in attività criminali possano ricevere indennizzi, affermando che lo Stato tutela le persone perbene e non i criminali. La proposta è stata presentata come una norma di buon senso e si inserisce in un pacchetto di misure di sicurezza.
ROMA – “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”. E’ quanto scrive oggi sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Meloni: Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene, il nostro impegno continua
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