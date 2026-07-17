Il governo ha approvato un disegno di legge che stabilisce che chi subisce un danno durante la commissione di un reato non può chiedere risarcimenti, né i familiari dell’individuo coinvolto. La misura mira a impedire che persone coinvolte in attività criminali possano ricevere indennizzi, affermando che lo Stato tutela le persone perbene e non i criminali. La proposta è stata presentata come una norma di buon senso e si inserisce in un pacchetto di misure di sicurezza.

ROMA – “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”. E’ quanto scrive oggi sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Meloni: “Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”

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Meloni: Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene, il nostro impegno continua

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