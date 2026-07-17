Meloni e lo Strabicum

Una riforma elettorale è in discussione, con l’obiettivo di migliorare le istituzioni. Dal 1993, l’Italia ha adottato vari sistemi senza stabilità duratura. La proposta attuale non mira a favorire specifici schieramenti, ma si concentra su un nuovo modello. La questione rimane aperta, mentre le forze politiche continuano a valutare le modifiche possibili. Nessuna decisione definitiva è stata presa al momento.

Una riforma elettorale dovrebbe nascere per migliorare le istituzioni, non per massimizzare il vantaggio elettorale di qualcuno. Dal 1993 a oggi l’Italia ha sperimentato diversi modelli senza trovare un equilibrio stabile. Questo continuo intervento sulle regole elettorali alimenta la percezione che la priorità sia la prossima elezione e non l’interesse nazionale. Una legge elettorale dovrebbe invece essere valutata in base a criteri più ampi come previsto dalla Costituzione: garantire rappresentanza ai cittadini, assicurare governi in grado di durare e decidere, e favorire la trasparenza tra elettori ed eletti. Le regole democratiche dovrebbero essere pensate per durare più legislature e non essere riscritte a ogni cambio di convenienza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni backs Pope Leo in clash with Trump | DW News

Notizie e thread social correlati

Lo sgarbo di MeloniIn Italia, il dibattito sulla riforma della legge elettorale coinvolge diverse forze politiche.

Lo zar sgancia l’Oreshnik, solidarietà di MeloniLa Russia ha lanciato un missile Oreshnik, considerato in grado di trasportare testate nucleari, in risposta a recenti attacchi in Ucraina.

Meloni e lo StrabicumUna riforma elettorale dovrebbe nascere per migliorare le istituzioni, non per massimizzare il vantaggio elettorale di qualcuno. Dal 1993 a oggi l’Italia ha sperimentato diversi ... Read more ... lanotiziagiornale.it

Meloni e lo scontro con Trump: Rapporti Italia-Usa? Non vedo rischi di contraccolpi. Politica estera non è Temptation IslandNon intendo alimentarlo riprende lei, il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti ora deve tornare alla normalità. Ovvero, spiega la leader del governo, i ministri che vorranno addentare gli ... ilmessaggero.it