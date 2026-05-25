La Russia ha lanciato un missile Oreshnik, considerato in grado di trasportare testate nucleari, in risposta a recenti attacchi in Ucraina. Nella notte tra sabato e domenica, droni russi hanno colpito diverse aree ucraine, provocando incendi e danni visibili nel cielo. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali ucraine, mentre il governo di uno stato europeo ha espresso solidarietà. Non sono stati segnalati vittime o danni strutturali specifici.

Rappresaglia russa, sull’Ucraina il super missile in grado di portare testate nucleari. Nella notte tra sabato e domenica, una pioggia di droni russi ha illuminato i cieli ucraini trasformandoli in un inferno di fuoco. Seicento droni e 90 missili (tra cui almeno uno ipersonico, l’Oreshnik) che hanno provocato quattro morti e più di 80 feriti. I violenti bombardamenti hanno colpito anche un complesso residenziale dove abita l’ambasciatore dell’Albania in Ucraina, Ernal Filo. Il ministero della Difesa russo ha spiegato di non aver «pianificato né effettuato attacchi contro infrastrutture civili in Ucraina»: gli obiettivi sarebbero stati «infrastrutture militari e altri posti di comando delle forze armate ucraine». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lo zar sgancia l’Oreshnik, solidarietà di Meloni

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