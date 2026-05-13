Lo sgarbo di Meloni

In Italia, il dibattito sulla riforma della legge elettorale coinvolge diverse forze politiche. Marina Berlusconi ha espresso opposizione alla proposta avanzata dalla leader di un partito di maggioranza. La questione ha suscitato discussioni tra gli altri esponenti, alimentando l’ipotesi di una possibile rottura tra i partiti di centrodestra. La situazione resta incerta e dipende dall’evolversi delle posizioni interne ai vari schieramenti politici.

Marina Berlusconi si oppone alla riforma della legge elettorale che Meloni vorrebbe. Ma è possibile che FI rompa con Meloni? Agata Roidi via email Gentile lettrice, tutto è possibile in politica, se viene il momento giusto. Rifletto talvolta su un episodio che illustra appieno il cinismo di Meloni. Nel 2022, quando vinse le elezioni, Meloni non solo non offrì un ministero a Berlusconi che aspirava agli Esteri, ma neppure lo consultò per la scelta dei ministri. Nominò Tajani, formalmente capo di Forza Italia ma in realtà un “dipendente” del partito-azienda, senza neppure consultare il capo. Capisco che B. ministro avrebbe fatto ombra a Meloni e sarebbe stato difficilmente addomesticabile, ma lo sgarbo fu gigantesco, anche sul piano umano.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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La Lega ferma la legge sul consenso: sgarbo a Meloni

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