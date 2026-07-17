“Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo Ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari”. Messaggio chiarissimo e diretto quello lanciato sui social dalla premier Giorgia Meloni per illustrare la stella polare del governo in materia di sicurezza dei cittadini e di impunità di chi delinque. “Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”. Accanto al post la presidente del Consiglio pubblica una card con la sua foto e la scritta “Ddl sicurezza – Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Chi subisce un danno mentre commette un reato non può essere risarcito. Lo Stato sta con le persone per bene”

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Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»

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Meloni: Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Lo Stato sta dalla parte dell x.com

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