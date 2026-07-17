Meloni | Chi subisce un danno mentre commette un reato non può essere risarcito Lo Stato sta con le persone per bene
“Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo Ddl Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari”. Messaggio chiarissimo e diretto quello lanciato sui social dalla premier Giorgia Meloni per illustrare la stella polare del governo in materia di sicurezza dei cittadini e di impunità di chi delinque. “Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”. Accanto al post la presidente del Consiglio pubblica una card con la sua foto e la scritta “Ddl sicurezza – Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Roggero, Meloni: «Chi commette reati non può essere risarcito da chi si è difeso. Basta paradossi»
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Temi più discussi: Nuovo disegno di legge sicurezza, il videomessaggio del Presidente Meloni; Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l’altro.; Il governo: niente risarcimento per chi subisce un danno commettendo un reato; Stretta sulla sicurezza, Meloni: Stiamo dalla parte di chi rispetta le regole.
Meloni: Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo ddl Sicurezza introduciamo una regola di buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Lo Stato sta dalla parte dell x.com
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