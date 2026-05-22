Aiutare le vittime di reato | dal numero unico per le denunce ai servizi per chi subisce violenza sessuale

Ogni anno, circa 75 milioni di persone in Europa sono coinvolte in reati gravi. Le statistiche indicano che una donna su tre è stata vittima di violenze fisiche o sessuali, mentre il 78 per cento di chi ha subito violenza da parte di un partner sono donne. Per supportare le vittime, sono stati istituiti numeri di emergenza dedicati e servizi specifici per chi ha subito violenza sessuale. Questi strumenti mirano a fornire assistenza immediata e supporto a chi ne ha bisogno.

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Settantacinque milioni di europei ogni anno sono vittime di reati gravi. Una donna su tre ha subito violenze fisiche o sessuali e il 78 per cento delle vittime di violenza da parte del partner è costituito da donne. Eppure solo il 14 per cento di loro denuncia gli episodi più gravi. Un quadro. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A fallen policewoman is reborn as a rich heiress,but her former lover wont stop chasing her Sullo stesso argomento Puglia: 6 sportelli e numero verde per le vittime di reatoIn Puglia è stato presentato oggi un nuovo servizio dedicato alle vittime di reato, il S. Apre lo sportello per aiutare le donne vittime di violenzaDa oggi Miramare ha un nuovo presidio dedicato alla lotta alla violenza di genere. E' il segnale più concreto che denunciare il racket non solo è possibile, ma conviene, ribadisce la Fondazione Buon Samaritano di Foggia che si occupa di aiutare le vittime di usura x.com Aiuta a proteggere le vittime di DV: gli ordini di protezione di emergenza devono avvenire ora reddit Auto sulla folla, la turista amputata alle gambe torna a casa. Aperto un fondo per aiutare le vittimeLa 69enne tedesca è stata dimessa e torna nel suo Paese. Resta in gravi condizioni la 53enne polacca ricoverata all’ospedale di Baggiovara. Intanto il Comune ha avviato la raccolta fondi per sostenere ... msn.com La farmacia luogo di ascolto e aiuto per le donne vittime di violenzaDavanti alla telecamera Elsa accetta di farsi intervistare di spalle e di raccontare la sua storia, con la voce contraffatta. Anche il suo nome è di fantasia, per proteggerne l'identità. Ripercorre i ... tg24.sky.it