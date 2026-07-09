Danni da buche stradali | ecco come e quando chiedere il risarcimento per le riparazioni all' auto

Da ilgiornale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quando un'auto subisce danni a causa di buche o strade dissestate, è possibile richiedere un risarcimento per le riparazioni. La richiesta deve essere presentata alle autorità competenti, che sono responsabili della manutenzione delle strade. È importante agire tempestivamente e raccogliere prove come fotografie e documenti delle riparazioni necessarie. La richiesta di risarcimento può essere fatta anche se il danno si verifica in aree soggette a manutenzione pubblica.

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Non sono infrequenti i casi di automobili rimaste danneggiate a causa di buche o problemi relativi a una strada dissestata. Molte città presentano purtroppo questo tipo di insidie. Spesso le riparazioni delle vetture hanno un certo costo, ecco perché è importante che l'automobilista sia in grado di far riconoscere il danno e ottenere un risarcimento. È chi ha in custodia la strada, vale a dire il Comune, a dover rispondere, in caso di danneggiamento. A stabilirlo è l'art.2051 del Codice Civile. Spesso le buche presenti in strada possono rovinare una o più gomme dell'auto: può tagliarsi la spalla dello pneumatico, oppure crearsi un rigonfiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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