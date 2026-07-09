Quando un'auto subisce danni a causa di buche o strade dissestate, è possibile richiedere un risarcimento per le riparazioni. La richiesta deve essere presentata alle autorità competenti, che sono responsabili della manutenzione delle strade. È importante agire tempestivamente e raccogliere prove come fotografie e documenti delle riparazioni necessarie. La richiesta di risarcimento può essere fatta anche se il danno si verifica in aree soggette a manutenzione pubblica.

Non sono infrequenti i casi di automobili rimaste danneggiate a causa di buche o problemi relativi a una strada dissestata. Molte città presentano purtroppo questo tipo di insidie. Spesso le riparazioni delle vetture hanno un certo costo, ecco perché è importante che l'automobilista sia in grado di far riconoscere il danno e ottenere un risarcimento. È chi ha in custodia la strada, vale a dire il Comune, a dover rispondere, in caso di danneggiamento. A stabilirlo è l'art.2051 del Codice Civile. Spesso le buche presenti in strada possono rovinare una o più gomme dell'auto: può tagliarsi la spalla dello pneumatico, oppure crearsi un rigonfiamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Danni da buche stradali: ecco come e quando chiedere il risarcimento per le riparazioni all'auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How To Claim Pothole Damage Compensation in Northern Ireland (Most People Don't Know This)

Notizie e thread social correlati

"Caduti per le buche in via Casale. Siamo pronti a chiedere i danni"Un incidente ha coinvolto due persone in via Casale a causa delle buche presenti sulla strada.

Pedaggi da rimborsare per code e cantieri sull'autostrada A18 e A20: ecco come chiedere il risarcimentoLe persone che hanno pagato il pedaggio durante code o lavori in corso sulle autostrade A18 e A20 potranno richiedere un rimborso.

Temi più discussi: Auto danneggiata da una buca: come ottenere il rimborso; Castello, addio alle buche stradali: appalto da 585mila euro; L'auto che riconosce e segnala le buche sulla strada alle autorità; I ripristini stradali nella nostra città sotto la lente dell’ingegneria civile.

Danni da buche stradali: ecco come e quando chiedere il risarcimento per le riparazioni all'autoTante le vetture che restano danneggiate a causa del dissesto stradale. Ecco in che modo è possibile richiedere il risarcimento ... ilgiornale.it

#HastatolaRaggi - Results on X | Live Posts & Updates - X x.com

Buche stradali e danni all’auto, quando si può chiedere il risarcimentoBuche stradali e danni all’auto: quando spetta il risarcimento, quali prove servono, chi paga e in quali casi Comune o gestore possono dire no ... virgilio.it