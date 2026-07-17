La presidente del Consiglio ha incontrato le forze dell’ordine e ha assicurato loro il sostegno del governo, affermando: “Vi copriamo le spalle”. La stretta sulla sicurezza riguarda in particolare le aree di Roma e Milano, con interventi mirati per rafforzare i controlli e le misure di prevenzione. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione crescente alle questioni di ordine pubblico nelle principali città italiane.

“La sicurezza è la condizione che rende possibile la libertà”. Con questo messaggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato gli agenti impegnati nei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nell’ambito delle operazioni di sicurezza “Alto Impatto” a Roma e Milano, ribadendo il pieno sostegno del governo alle forze dell’ordine e annunciando una linea di assoluta fermezza contro criminalità e violenza. Nel suo intervento la premier ha fatto riferimento anche ai recenti episodi verificatisi nell’area del Colosseo, assicurando che lo Stato continuerà a reagire con arresti, denunce ed espulsioni. “Dopo il Colosseo lo Stato ha reagito”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Meloni alle forze dell’ordine: “Vi copriamo le spalle”. Stretta su Roma e Milano

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