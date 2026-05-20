Caos al processo Jelenic | tra le urla e le accuse alle forze dell' ordine
Nell’aula della Corte d’Assise di Bologna si registra un clima di tensione durante il processo a Marin Jelenic, imputato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Le discussioni sono state animate, con urla e accuse rivolte alle forze dell’ordine presenti in aula. La seduta ha subito interruzioni a causa delle tensioni tra il pubblico e gli operatori giudiziari. La situazione resta sotto controllo, ma si sono verificati momenti di forte agitazione.
Clima teso nell’aula della Corte d’Assise di Bologna, dove si sta celebrando il processo a carico di Marin Jelenic, imputato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. L’udienza di ieri, 19 maggio, è stata segnata da momenti di caos. Come riferisce la Dire, in apertura di seduta, Jelenic. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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