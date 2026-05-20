Caos al processo Jelenic | tra le urla e le accuse alle forze dell' ordine

Nell’aula della Corte d’Assise di Bologna si registra un clima di tensione durante il processo a Marin Jelenic, imputato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Le discussioni sono state animate, con urla e accuse rivolte alle forze dell’ordine presenti in aula. La seduta ha subito interruzioni a causa delle tensioni tra il pubblico e gli operatori giudiziari. La situazione resta sotto controllo, ma si sono verificati momenti di forte agitazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui