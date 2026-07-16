Il governo ha presentato un disegno di legge sulla sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato e sostenere gli agenti e i militari. Sono previsti aumenti di stipendio per queste categorie. Il ministro ha dichiarato che il provvedimento rispecchia l’impegno di garantire che lo Stato sia dalla parte di chi rispetta le regole. La proposta si inserisce in un pacchetto di misure adottate per rafforzare la sicurezza pubblica.

"Avevamo preso un impegno con gli italiani: riportare lo Stato dalla parte delle persone perbene. Continuiamo a mantenerlo, un provvedimento dopo l'altro". Giorgia Meloni (foto) rivendica così la nuova stretta sulla sicurezza approvata martedì dal Cdm. Il giorno dopo il via libera al ddl che amplia il fermo preventivo anche alla movida e ai minorenni e introduce il divieto di aggregazione per i gruppi pericolosi, la premier torna sul provvedimento e assicura: "Non ci fermeremo". Il messaggio, spiega Meloni, "è chiaro: lo Stato sta con chi rispetta le regole". E le nuove misure sono "un ulteriore tassello per contrastare quei fenomeni di violenza di gruppo che stanno coinvolgendo sempre più spesso anche i minorenni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni promuove il ddl Sicurezza: "Lo Stato sta con chi rispetta le regole". Ecco gli aumenti per agenti e militari

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