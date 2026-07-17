Melissa Satta la paura che divide i genitori

Melissa Satta ha spiegato sui social di aver negato al figlio il permesso di uscire con gli amici nel centro di Milano. La showgirl ha detto che la decisione deriva da una crescente preoccupazione per episodi di violenza e microcriminalità nella zona. Ha sottolineato che, di conseguenza, diventa sempre più difficile concedere ai giovani l’autonomia desiderata dai genitori. La sua testimonianza ha suscitato discussioni sui social.

. La showgirl racconta sui social perché ha negato al figlio il permesso di uscire con gli amici nel centro di Milano, spiegando che la crescente preoccupazione per episodi di violenza e microcriminalità rende sempre più difficile concedere ai ragazzi l’autonomia che ogni genitore vorrebbe garantire. La paura di un genitore può trasformare anche una semplice richiesta in una decisione difficile. È quanto ha raccontato Melissa Satta, che ha scelto di condividere con i propri follower un episodio della vita di tutti i giorni, aprendo un confronto su un tema che coinvolge moltissime famiglie. La showgirl ha spiegato di aver deciso di non autorizzare il figlio Maddox, che ha 12 anni, a fare una passeggiata con alcuni amici nel centro di Milano. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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