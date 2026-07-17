Melissa Satta ha dichiarato di sostenere Mario Roggero, ma ha espresso preoccupazione per la sicurezza del figlio, evitando che esca di casa per timore di aggressioni o aggressori armati. La sentenza contro il gioielliere ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni la considerano giusta, altri eccessiva. Tra le voci pubbliche, alcune persone dello spettacolo si sono schierate in modo diverso, alimentando il dibattito sulla questione.

La sentenza nei confronti di Mario Roggero continua a dividere il dibattito pubblico e ad alimentare prese di posizione molto diverse. Tra chi ritiene corretta la condanna inflitta al gioielliere e chi, invece, considera la pena eccessiva, sono intervenuti anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi c’è Melissa Satta, che nelle ultime ore ha espresso il proprio pensiero sulla vicenda e, poco dopo, ha condiviso anche una riflessione personale legata al tema della sicurezza. Melissa Satta sta dalla parte di Roggero: le sue parole. La showgirl ha scelto i social per commentare la condanna di Mario Roggero, manifestando apertamente la propria vicinanza al gioielliere e invitando a immedesimarsi nella situazione che si è trovato ad affrontare. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Melissa Satta difende a spada tratta Roggero ma non vuole che il figlio esca per paura di chi picchia e accoltella: lo sfogo

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