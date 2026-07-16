Meghan Markle è ufficialmente una nominata agli Emmy: la duchessa di Sussex ha ricevuto la sua prima nomination per lo show With Love, Meghan nella categoria Miglior programma di Lifestyle ai Daytime Emmy, e ha condiviso con i fan la sua gioia. Meghan Markle nominata agli Emmy per il suo show su Netflix. « Congratulazioni alla fantastica troupe, ai produttori e al team che hanno lavorato a With Love, Meghan su @netflix. Siamo candidati a un Emmy come Miglior serie lifestyle!”», ha scritto Meghan, 44 anni, su Instagram mercoledì 15 luglio. Nella stessa categoria sono stati nominati Different Breed, George to the Rescue, The Motherhood e The Wizard of Paws: il vincitore verrà rivelato il 30 ottobre. 🔗 Leggi su Amica.it

Segui gli aggiornamenti su Meghan Markle.

© Amica.it - Meghan Markle è stata nominata agli Emmy: la sua reazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meghan Markle pubblica una foto della figlia Lilibet: scoppia la polemica - La volta buona 17/02/26

Notizie e thread social correlati

Meghan Markle, la reazione emozionante alla candidatura agli Emmy per il suo showMeghan Markle ha ricevuto una candidatura ai Daytime Emmy Awards per il suo show, dopo mesi di lavoro e critiche.

Meghan Markle tra cucina e polemiche: lo sbarco a MasterChef Australia divide il pubblico, ma arriva la nomination agli EmmyMeghan Markle è stata nominata agli Emmy mentre si prepara a partecipare a MasterChef Australia.

Temi più discussi: Harry raggiunto in Gb da Meghan e i figli, hanno incontrato Re Carlo; Meghan Markle sarà in Gb al fianco di Harry ma nessuno la vedrà, la decisione per nobile causa; Il principe Harry ha raccontato come lui e la sua famiglia ricordano la madre Diana ogni estate; Harry, Meghan Markle e i figli incontrano re Carlo: il piano per sfuggire a fotografi e reporter.

NEWS - Un gesto di distensione che potrebbe rappresentare il primo passo verso una riconciliazione. È il significato attribuito all'incontro privato tra il principe #Harry, #Meghan Markle, i figli Archie e Lilibet e re #Carlo con la regina Camilla, avvenuto a Highgr x.com

Meghan Markle candidata (a sorpresa) agli Emmy: la sua reazione entusiastaLo show Netflix With Love, Meghan è tra i finalisti nella categoria lifestyle, ma tra ascolti bassi e recensioni contrastanti la notizia ha diviso il web ... iodonna.it

Meghan Markle, la reazione emozionante alla candidatura agli Emmy per il suo showWith Love, Meghan è candidato ai Daytime Emmy: la reazione emozionata di Meghan Markle e il messaggio dedicato alla sua troupe ... dilei.it