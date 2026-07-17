Medusa rivista autoprodotta di critica e narrativa di Marco Grosso
È stato pubblicato il numero zero di Medusa, rivista autoprodotta dedicata a critica e narrativa. La pubblicazione è stata ideata, scritta, illustrata e impaginata interamente da Marco Grosso, giornalista, scrittore e critico musicale. La rivista rappresenta un progetto indipendente senza coinvolgimento di case editrici o grandi aziende editoriali. La pubblicazione è disponibile online e rappresenta un esempio di produzione editoriale autonoma.
Esce il numero zero di Medusa, rivista autoprodotta ideata, scritta, illustrata e impaginata interamente da Marco Grosso, giornalista, scrittore e critico musicale. Ogni testo, dal saggio alla poesia, porta la stessa firma. Il formato è A4, venti pagine, in bianco e nero, con copertina e illustrazioni interne realizzate dallo stesso autore, in formato digitale PDF gratuito. Il nome viene dall’animale marino capace di rigenerarsi all’infinito. È una scelta precisa: la medusa come simbolo di un’attività culturale che si perpetua autoalimentandosi, con la testa come contenitore delle idee e i tentacoli come le diverse forme in cui quelle idee si diramano, dalla critica musicale alla narrativa, dalla saggistica cinematografica alla poesia. 🔗 Leggi su Lortica.it
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