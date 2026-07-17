medusa rivista autoprodotta di critica e narrativa di marco grosso

Notizia in breve

È stato pubblicato il numero zero di Medusa, rivista autoprodotta dedicata a critica e narrativa. La pubblicazione è stata ideata, scritta, illustrata e impaginata interamente da Marco Grosso, giornalista, scrittore e critico musicale. La rivista rappresenta un progetto indipendente senza coinvolgimento di case editrici o grandi aziende editoriali. La pubblicazione è disponibile online e rappresenta un esempio di produzione editoriale autonoma.