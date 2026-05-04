Sassuolo dominante contro il Milan i giornali esaltano i neroverdi di Grosso! Nessun dubbio sull’MVP ma c’è un giocatore che ha diviso la critica Ecco tutti i voti

Nel match del Mapei Stadium, il Sassuolo ha conquistato una vittoria convincente contro il Milan. I quotidiani sportivi hanno dedicato ampio spazio alle prestazioni dei neroverdi, lodando il gioco espresso dalla squadra di Grosso. L’attenzione si è concentrata su un giocatore in particolare, considerato il migliore in campo, mentre un altro ha diviso le opinioni tra i critici. Sono stati pubblicati i voti e i commenti delle varie testate dopo la partita.

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