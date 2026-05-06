Nelle ultime settimane sono ripresi gli approfondimenti sul caso di Garlasco, riportando alla ribalta una delle inchieste più discusse degli ultimi anni. Tra le novità, circolano voci secondo cui un imputato, coinvolto nel procedimento, potrebbe trovarsi in una posizione rischiosa. La notizia ha suscitato attenzione tra addetti ai lavori e media, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli.

La recente ripresa degli accertamenti sul delitto di Garlasco riporta in primo piano uno dei casi giudiziari più seguiti degli ultimi anni. La Procura di Pavia ha disposto nuovi approfondimenti investigativi e sta procedendo a riascoltare varie persone già sentite in passato nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi. Tra i nomi tornati nell’attualità ci sono non solo l’indagato Andrea Sempio, ma anche le gemelle Cappa e, soprattutto, Marco Poggi, fratello della vittima, nuovamente al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. In questo contesto, dichiarazioni e riscontri tecnici vengono rivalutati, mentre le nuove audizioni potrebbero incidere sugli sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, spunta l’indiscrezione: “Marco Poggi rischia grosso”. Cosa sta succedendo

Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina»

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