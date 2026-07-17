Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi bombardamenti nel Medio Oriente, colpendo obiettivi militari e infrastrutture nella regione di Bandar Abbas, portuale strategico sullo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, Teheran ha dichiarato di essere pronto ad attaccare le navi americane. La notte si apre con un'escalation di tensione tra le due parti, con raid statunitensi che colpiscono ponti e altri obiettivi militari. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni specifici.

Nuova escalation nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore Washington ha lanciato una nuova ondata di raid contro obiettivi militari della Repubblica islamica, colpendo anche ponti strategici e infrastrutture nell’area di Bandar Abbas, porto chiave sullo Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) parla della sesta notte consecutiva di operazioni, mentre Teheran ha risposto annunciando attacchi con droni contro obiettivi militari americani in Bahrein. Restano altissime le tensioni in tutto il Golfo Persico. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 19:05 – Pasdaran: “Ci avviciniamo all’ora zero... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Medio Oriente, notte di guerra: nuovi bombardamenti Usa. Teheran: “Pronti ad attaccare le navi americane”

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Iran, Medio Oriente, USA e Israele: i nuovi scenari di guerra | Lanalisi di Gianandrea Gaiani

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