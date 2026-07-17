Medio Oriente notte di guerra | nuovi bombardamenti Usa e contrattacco iraniano – DIRETTA

Gli Stati Uniti hanno effettuato nuovi raid nel Medio Oriente, colpendo obiettivi militari iraniani. Tra le infrastrutture colpite ci sono ponti strategici e strutture nel porto di Bandar Abbas, situato sull’omonimo stretto. La risposta iraniana si è tradotta in un contrattacco, proseguendo la escalation dei combattimenti.

Nuova escalation nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore Washington ha lanciato una nuova ondata di raid contro obiettivi militari della Repubblica islamica, colpendo anche ponti strategici e infrastrutture nell’area di Bandar Abbas, porto chiave sullo Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) parla della sesta notte consecutiva di operazioni, mentre Teheran ha risposto annunciando attacchi con droni contro obiettivi militari americani in Bahrein. Restano altissime le tensioni in tutto il Golfo Persico. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 06:31 – Usa: “Completata una nuova ondata di raid, colpite decine di obiettivi” Il CENTCOM ha annunciato di aver concluso una nuova serie di attacchi contro l’Iran, colpendo decine di target militari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Guerra in Medio Oriente, tutti gli aggiornamenti in diretta - Agorà 06/03/2026

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