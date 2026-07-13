Nuovi attacchi Usa l’Iran risponde con missili sulle basi americane in Medio Oriente

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei contro obiettivi in Medio Oriente, iniziati poco dopo la mezzanotte locale e durati circa cinque ore. In risposta, l’Iran ha lanciato missili contro basi statunitensi nella stessa regione. Non sono stati segnalati immediatamente danni o vittime. La serie di raid rappresenta una escalation nelle azioni militari tra i due paesi, in un contesto di tensioni crescenti nella zona.

Nuovi attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, per una tregua nel Golfo che ormai davvero sembra saltata. I raid americani sono iniziati poco dopo la mezzanotte iraniana e sono andati avanti per cinque ore. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha rivendicato di aver colpito «sistemi di difesa aerea iraniani, i radar costieri, le capacità missilistiche e dei droni e piccole imbarcazioni», il tutto per favorire la riapertura dello stretto di Hormuz, la cui recente nuova chiusura da parte di Teheran ha fatto impennare ancora i prezzi del petrolio. Teheran minaccia di ritirarsi dal memorandum d’intesa. Secondo i media statali iraniani, gli... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Nuovi attacchi Usa, l'Iran risponde con missili su basi americane

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