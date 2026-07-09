striscia la notizia rischia berlusconi fa tremare ricci ma blinda gf isola dei famosi e ruota della fortuna

Durante un evento a Cologno Monzese, l’amministratore delegato di Mediaset ha annunciato i palinsesti per la nuova stagione, confermando la presenza di programmi come il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi e La Ruota della Fortuna. Tuttavia, ha espresso incertezza sul futuro di Striscia la Notizia, senza confermare la sua continuità. La decisione su questa trasmissione sembra ancora in fase di valutazione, mentre le altre restano confermate nel palinsesto.

Durante l’incontro con la stampa a Cologno Monzese per presentare i palinsesti Mediaset della nuova stagione televisiva, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha delineato le strategie future di Canale 5, introducendo clamorosi dubbi sul futuro di Striscia la Notizia. Se da un lato l’editore ha blindato il Grande Fratello, annunciato una rivoluzione per L’Isola dei Famosi e confermato il successo de La Ruota della Fortuna, dall’altro ha ammesso che la storica creatura di Antonio Ricci è attualmente oggetto di profonde riflessioni e valutazioni interne. Il futuro di Striscia la Notizia e Antonio Ricci: Mediaset valuta alternative... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Enzo Iacchetti e Striscia la Notizia: lo scandalo che fa tremare Mediaset

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