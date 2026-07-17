Domenica 12 luglio, il Golf Club Bergamo L'Albenza ha ospitato la MC Market Consulting Cup, una gara su 18 buche Stableford suddivisa in tre categorie. Tra i partecipanti, un concorrente ha vinto la classifica assoluta, ottenendo il primo posto nel lordo. La competizione si è svolta con la partecipazione di diversi golfisti, che si sono sfidati su un percorso che comprendeva tre categorie di gioco.

Domenica 12 luglio il Golf Club Bergamo L'Albenza ha ospitato la MC Market Consulting Cup, gara su 18 buche Stableford articolata su tre categorie. Ad aggiudicarsi il primo lordo è stato Edoardo Alborghetti. La competizione è stata sponsorizzata da MC Market Consulting, che ha curato i premi e l'aperitivo riservato ai partecipanti. Nel corso della giornata è stata inoltre presentata "Anima", una cantinetta artistica a forma di botte realizzata in plexiglas trasparente da For-Mat S.r.l.s., azienda bergamasca fondata da Marco e Mattia Foresti, padre e figlio, con il contributo dell'orafo e scultore Ivan Rando. L'opera, ispirata al mondo del vino, integra elementi decorativi come un portabicchieri a forma di foglia di vite e un disco artistico realizzato da Rando. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - MC Market Consulting Cup all'Albenza, Alborghetti vince il primo lordo

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