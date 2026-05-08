Un gol di Theo Hernandez regala a Inzaghi il primo trofeo in Arabia | l'Al Hilal vince la King Cup

L’allenatore italiano ottiene il suo primo trofeo in Arabia Saudita con la vittoria dell’Al Hilal nella King Cup. La squadra supera in rimonta l’Al Kholood grazie a un gol di Theo Hernandez. La partita si conclude con il risultato che consegna all’Al Hilal il trofeo, segnando un traguardo importante per il tecnico.

Primo trofeo in Arabia Saudita per Simone Inzaghi, che porta l’Al Hilal al successo in rimonta contro l’Al Kholood. Decisivo il gol di Theo Hernández su assist di Karim Benzema nella finale della King Cup.🔗 Leggi su Fanpage.it

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