Triathlon Luke Willian vince la tappa di Chengdu della World Cup Azzano primo degli italiani

Si sono concluse le gare individuali della tappa di Chengdu, in Cina, valida per la World Cup di triathlon 2026. Tra gli atleti in gara, il vincitore è stato un triatleta che si è distinto durante le prove. Tra gli italiani, il miglior risultato è stato ottenuto da un concorrente che si è classificato primo tra le fila azzurre. La competizione si è svolta secondo il programma previsto, con i partecipanti che hanno affrontato le diverse discipline del triathlon.

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Sono andate in archivio le gare individuali per quanto riguarda la tappa di Chengdu (Cina) valevole per la World Cup di triathlon 2026. Domani, infatti, il programma prevedrà la gara di staffetta mixed relay alle ore 14.00 locali, quindi le ore 07.00 italiane. La gara maschile ha visto il successo dell’australiano Luke Willian con il tempo di 50:14 bruciando sulla linea del traguardo il francese Nils Serre Gehri. Terza posizione per il canadese Tyler Misiawchuk a 2 secondi, quindi quarta per il francese Nathan Grayel a 5. Quinta posizione per l’australiano Callum McClusky a pari merito, quindi sesta per lo spagnolo Antonio Serrat Seoane a 7. Settima posizione per un altro australiano, Brayden Mercer con lo stesso tempo, quindi ottavo il canadese Liam Donnelly a 12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Luke Willian vince la tappa di Chengdu della World Cup. Azzano primo degli italiani ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Triathlon, Oliver Conway vince la tappa di Haikou della World Cup Triathlon, torna la World Cup a Chengdu: gli azzurri cercano la grande provaLa stagione internazionale del triathlon si prepara per un fine settimana di estrema importanza.