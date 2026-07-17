Mondiali 2026 | il premier spagnolo Sanchez sarà negli Usa per la finale

Il primo ministro spagnolo sarà negli Stati Uniti per assistere alla finale dei Mondiali di calcio, che si terrà domenica nei sobborghi di New York. La partita vedrà affrontarsi Spagna e Argentina. Sánchez, noto per aver criticato in passato l’ex presidente degli Stati Uniti, parteciperà all’evento senza dichiarazioni pubbliche specifiche. La presenza del leader spagnolo è stata confermata nelle ultime ore.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, un acceso critico di Donald Trump, assisterà alla finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, in programma domenica nei sobborghi di New York. Lo ha annunciato il suo ufficio all'Afp. "Il primo ministro assisterà alla finale dei Mondiali Fifa 2026, che si terrà questa domenica negli Stati Uniti. Successivamente, si recherà in Algeria", dove è prevista una visita ufficiale di alcuni giorni, ha precisato la fonte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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