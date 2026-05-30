Garlasco il no di Sempio alla consulenza psichiatrica e il commento di Bruzzone | Mai vista una cosa simile
A Garlasco, Andrea Sempio ha rifiutato di sottoporsi alla consulenza psichiatrica richiesta. Un avvocato coinvolto ha commentato la decisione, definendola senza precedenti e mai vista prima. La richiesta di consulenza psichiatrica era stata avanzata nell'ambito di un procedimento giudiziario. La posizione di Sempio è stata comunicata attraverso un documento ufficiale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo del rifiuto o sulle implicazioni legali.
Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica della Procura di Pavia. Lo ha annunciato il suo avvocato Liborio Cataliotti a “Quarto Grado”. Il 38enne non sarà quindi esaminato dallo psichiatra Roberto Catanesi, ordinario dell’Università di Bari. La criminologa Roberta Bruzzone, anche lei intervenuta nella trasmissione di Rete 4, ha espresso forti perplessità sul lavoro degli inquirenti, arrivando a dire di “non aver mai visto una decisione del genere presa da una procura”. Garlasco, Andrea Sempio non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica Bruzzone sulla scelta della Procura: "Mai visto... 🔗 Leggi su Virgilio.it
GARLASCO, LA PROCURA DISPONE UNA CONSULENZA PSICHIATRICA SU SEMPIO:DA ACCERTARE EVENTUALI CONDIZIONI
Notizie e thread social correlati
Garlasco, Sempio rifiuta la consulenza psichiatrica. Il legale: “È una consulenza di parte”Andrea Sempio ha deciso di non partecipare alla consulenza psichiatrica richiesta dagli inquirenti nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco.
Delitto di Garlasco, disposta una consulenza psichiatrica su SempioÈ stata disposta una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, coinvolto nel caso del delitto di Garlasco avvenuto nel 2007.
Temi più discussi: Garlasco, Lovati non patteggia: Parlerò ancora della macchinazione; Caso Garlasco, difesa Sempio: i soliloqui delle intercettazioni non sono confessioni; Garlasco, legale Sempio: Non si sottoporrà a perizia psichiatrica; Garlasco, il consulente di Sempio a Ignoto X: Il suo piede non è compatibile con l'impronta del killer.
#Garlasco, disposta #perizia psichiatrica per Andrea Sempio. A #DentrolaNotizia, una breve registrazione di #Sempio intercettato. No comment! Stendiamo un velo pietoso, ma il contenuto di queste registrazioni non dimostra né colpevolezza, né innocenza. x.com
Garlasco, il legale di Sempio: Non si sottoporrà alla perizia psichiatrica facebook
Garlasco, le intercettazioni choc di Andrea Sempio: In procura sono tutti corrotti. La Taccia... reddit
Garlasco in Tv, Bruzzone tuona contro la Procura: Inchiesta sconcertante. Ma Sempio rifiuta la consulenza psichiatricaLa puntata di Quarto Grado di venerdì 29 maggio 2026 ha dedicato spazio a Garlasco, con focus sulle mosse della Procura in merito alle accuse ad Andrea Sempio ... libero.it
Garlasco, così i Sempio eludevano le intercettazioni. Verifiche degli inquirenti anche sull'amicizia tra la zia di Andrea e il maresciallo dei carabinieriL'ansia di eludere le intercettazioni e gli stretti rapporti tra Silvia Maria Sempio, sorella di Giuseppe, e Francesco Marchetto, all'epoca del delitto comandante della stazione ... ilmessaggero.it