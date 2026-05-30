Garlasco il no di Sempio alla consulenza psichiatrica e il commento di Bruzzone | Mai vista una cosa simile

Notizia in breve

A Garlasco, Andrea Sempio ha rifiutato di sottoporsi alla consulenza psichiatrica richiesta. Un avvocato coinvolto ha commentato la decisione, definendola senza precedenti e mai vista prima. La richiesta di consulenza psichiatrica era stata avanzata nell'ambito di un procedimento giudiziario. La posizione di Sempio è stata comunicata attraverso un documento ufficiale. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo del rifiuto o sulle implicazioni legali.