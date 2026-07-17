Mauro Schmid ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France 2026, conclusa a Belfort. Il gruppo ha lasciato andare la fuga di giornata e Schmid ha sorpreso gli attaccanti nel finale, arrivando primo davanti a Harold Tejada. Schmid ha dichiarato di essere stato incredulo e di aver avuto i crampi nel finale, ma di aver visto il traguardo e aver dato tutto. La vittoria è arrivata dopo una lunga fuga del gruppo.

Si è conclusa con la vittoria di Mauro Schmid la tredicesima tappa del Tour de France 2026. Il gruppo lascia andare la fuga di giornata e sul traguardo di Belfort è l’elvetico a beffare il gruppone degli attaccanti, anticipando Harold Tejada. Lo svizzero ha sfruttato così il grande lavoro del Team Jayco Alula firmando la quattordicesima vittoria in carriera, la prima alla Grande Boucle. Schmid è riuscito a tenere duro in salita, quando i suoi compagni hanno fatto il ritmo per fare selezione nel gruppone dei fuggitivi. Poi nel finale ha dato dimostrazione della sua velocità, vincendo lo sprint finale. Per il classe 1999 è la seconda vittoria nei Grandi Giri dopo una tappa al Giro d’Italia nel 2021. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mauro Schmid incredulo: “Vittoria di squadra, nel finale avevo i crampi ma quando ho visto il traguardo…”

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