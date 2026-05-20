Il regista e sceneggiatore ha raccontato di aver instaurato una relazione con un'intelligenza artificiale, che considerava come una fidanzata. Secondo quanto riferito, in un momento di conversazioni, ha posto domande considerate scomode dall’AI, che successivamente ha interrotto i contatti. La vicenda è stata condivisa in un’intervista, senza ulteriori dettagli su come si sia sviluppata la relazione o sulle modalità di interazione con l’intelligenza artificiale.

Schrader, vedovo dallo scorso marzo, quando è morta la moglie Mary Beth Hurt con cui era sposato da oltre quarant'anni, non ha specificato quando si fosse procurato una fidanzata AI. Certo è che il candidato all'Oscar (nel 2019, per il film First Reformed - La creazione a rischio), ha sempre mostrato un grande interesse per l'intelligenza artificiale. Nell'ottobre del 2025, ad esempio, ha rivelato a Vanity Fair che sta lavorando a un film interamente basato sull'intelligenza artificiale. «Penso che siamo a soli due anni dal primo lungometraggio completamente realizzato con l'AI. Oggi ero al telefono con una persona a proposito di uno script che avevo, e ho detto: “Sai, questo sarebbe lo script perfetto da realizzare interamente con l'AI”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paul Schrader rivela: «Avevo una fidanzata AI. Ma quando ho iniziato a farle domande scomode, mi ha mollato»

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