Vittoria Puccini ha dichiarato di aver avuto sua figlia a 25 anni, affermando di aver vissuto una situazione privilegiata. Ha aggiunto che, sebbene si parli di diritti, le donne nel mondo del lavoro non hanno le stesse opportunità degli uomini. La sua testimonianza si inserisce nel dibattito sulla disparità di genere in ambito professionale. L’attrice ha parlato di esperienze personali legate alla maternità e alle condizioni lavorative.

Quindi Vittoria Puccini ha ammesso: «Quando Elena è arrivata avevo già una situazione economica stabile e quindi mi sono potuta permettere gli aiuti di cui avevo bisogno. Facevo un lavoro complicato per via degli spostamenti, ma avevo anche la possibilità di portare Elena con me, oppure di appoggiarmi ai nonni e alle baby sitter. Mi ritengo una privilegiata, per chi non ha tutte queste opportunità, conciliare lavoro e famiglia non è per niente facile. Su questo piano noi donne non abbiamo ottenuto ancora niente». Vittoria Puccini, che dal 2012 fa coppia fissa con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci, ha poi sottolineato: «Servirebbe per esempio il congedo familiare paritario che non esiste. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vittoria Puccini: «Ho avuto mia figlia da giovanissima, ma avevo una situazione privilegiata. Si discute di diritti, ma le donne in ambito professionale non hanno le stesse opportunità degli uomini»

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Si parla di: Vittoria Puccini: Le donne sono sfavorite, serve il congedo paritario.

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