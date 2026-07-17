Maurizio Bonanno mezzo secolo di giornalismo | dalla radio alla frana di Maierato il giornalista che ha raccontato la Calabria al mondo
Un giornalista con cinquant’anni di esperienza ha seguito eventi che vanno dalla nascita di radio libere fino alle emergenze come la frana di Maierato, raccontando la Calabria a livello nazionale e internazionale. Ha coperto vari ambiti, tra cui cronaca, cultura e grandi eventi regionali, contribuendo a portare alla luce storie locali su diverse piattaforme mediatiche. La sua carriera si è sviluppata attraverso diversi mezzi di comunicazione, dall’emittenza radiofonica alla televisione, seguendo i principali avvenimenti della regione.
Un viaggio lungo cinquant’anni nel mondo dell’informazione, tra radio libere, televisione, cronaca, cultura e grandi storie della Calabria. È quello raccontato da Maurizio Bonanno durante la puntata de “L’Approfondimento” del venerdì, protagonista di un’intervista dedicata alla sua carriera, ai suoi ricordi e agli episodi che hanno segnato il suo percorso professionale. A introdurre l’incontro il conduttore Antonio Nesci, che ha ricordato anche il clima internazionale legato alla finale del Mondiale tra Argentina e Spagna, collegandosi con Liliana Di Masi dall’Argentina e con Domenico Nardo dall’Italia. Il racconto si è poi spostato sulla lunga carriera di Bonanno, definito uno dei decani dell’informazione calabrese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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