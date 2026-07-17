Un giornalista con cinquant’anni di esperienza ha seguito eventi che vanno dalla nascita di radio libere fino alle emergenze come la frana di Maierato, raccontando la Calabria a livello nazionale e internazionale. Ha coperto vari ambiti, tra cui cronaca, cultura e grandi eventi regionali, contribuendo a portare alla luce storie locali su diverse piattaforme mediatiche. La sua carriera si è sviluppata attraverso diversi mezzi di comunicazione, dall’emittenza radiofonica alla televisione, seguendo i principali avvenimenti della regione.

Un viaggio lungo cinquant’anni nel mondo dell’informazione, tra radio libere, televisione, cronaca, cultura e grandi storie della Calabria. È quello raccontato da Maurizio Bonanno durante la puntata de “L’Approfondimento” del venerdì, protagonista di un’intervista dedicata alla sua carriera, ai suoi ricordi e agli episodi che hanno segnato il suo percorso professionale. A introdurre l’incontro il conduttore Antonio Nesci, che ha ricordato anche il clima internazionale legato alla finale del Mondiale tra Argentina e Spagna, collegandosi con Liliana Di Masi dall’Argentina e con Domenico Nardo dall’Italia. Il racconto si è poi spostato sulla lunga carriera di Bonanno, definito uno dei decani dell’informazione calabrese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maurizio Bonanno, mezzo secolo di giornalismo: dalla radio alla frana di Maierato, il giornalista che ha raccontato la Calabria al mondo

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