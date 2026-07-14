È morta Neliana Tersigni, storica inviata e corrispondente Rai, nota per aver coperto guerre e eventi internazionali. È stata volto del Tg1 e tra le giornaliste italiane più presenti nel raccontare grandi scenari globali negli ultimi decenni.

È morta Neliana Tersigni, storica inviata e corrispondente Rai, volto del Tg1 e una delle giornaliste italiane che più hanno raccontato i grandi scenari internazionali degli ultimi decenni. Aveva 81 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta a Roma nella serata del 13 luglio, è stata comunicata dal fratello Carlo. Classe 1945, laureata in letteratura russa, Tersigni aveva scelto molto presto la strada del giornalismo, spinta dalla curiosità per il mondo e dal desiderio di raccontare ciò che accadeva oltre i confini italiani. Gli inizi arrivano a poco più di vent’anni nella redazione di Paese Sera, dove comincia a occuparsi di esteri, il settore che avrebbe segnato tutta la sua carriera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Neliana Tersigni, la giornalista Rai che ha raccontato le guerre e il mondo oltre i confini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lutto in Rai, è morta una delle giornaliste più amate: il ricordo commuove tutti

Notizie e thread social correlati

Morto Luigi Colombo, giornalista che rivoluzionò il mondo della telecronaca. Ha commentato oltre 550 partiteÈ morto a 79 anni Luigi Colombo, noto telecronista sportivo che ha commentato oltre 550 partite.

«Nel giro di due settimane mi sono dimessa dal lavoro che ho sempre desiderato fare»: ha raccontato la giornalista Bbc. Lo ha fatto dopo avere capito che cosa si stava perdendo come madre. Il dilemma ci riguarda? Fino a che punto?Una giornalista e una presentatrice sportiva della Bbc hanno annunciato di aver lasciato il loro lavoro in breve tempo, entrambe dopo aver riflettuto...

Si parla di: È morta Neliana Tersigni, giornalista Rai. Due giorni fa il messaggio sui social: Non so se sopravvivo senza Il Cairo.

Morta Neliana Tersigni, giornalista e inviata di guerra: aveva 81 anniHa raccontato la prima Guerra del Golfo, la prima Intifada palestinese, il ritorno di Yasser Arafat e l'assassinio di Yitzhak Rabin. È scomparsa, a 81 anni, Neliana Tersigni, giornalista e inviata di ... tg24.sky.it

È morta Neliana Tersigni, giornalista e inviata di guerra. Aveva 81 anniHa raccontato la prima Intifada palestinese, il ritorno di Yasser Arafat, l'assassinio di Yitzhak Rabin e la prima Guerra del Golfo ... rainews.it