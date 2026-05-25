Il principe William ha parlato alla radio, condividendo vari dettagli sulla vita quotidiana. Ha raccontato che Louis lascia spesso impronte di marmellata in auto e ha menzionato altri aspetti di vita familiare e domestica. L'intervista è avvenuta venerdì 22 maggio durante la trasmissione Heart Radio.

Il principe William si racconta. Alla radio. Aneddoti di vita coniugale, genitoriale e. di cucina. Lo ha fatto venerdì 22 maggio, partecipando alla trasmissione Heart Radio. Dove, tra una chiacchiera e una risata, ha aperto una finestra sul suo lato più intimo e familiare. L’amore totalizzante per Kate Middleton. Intervistato dai conduttori dello show radiofonico, Amanda Holden e Jamie Theakston, il primogenito si è lasciato molto andare. E, come raramente accade, si è sbottonato sull’amore per la moglie Kate Middleton. Ha definito la principessa, al suo fianco da più di vent’anni, «una mamma e una moglie fantastica». Non solo, ha anche espresso il suo orgoglio per il fatto che Kate sia venuta da sola in Italia, la settimana scorsa, nella sua prima uscita ufficiale all’estero, da sola, dopo la scoperta del cancro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Intervistato alla radio, William ha raccontato che Louis lascia sempre le impronte di marmellata in auto. E molte altre cose...

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