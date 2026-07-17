Il presidente della Repubblica ha richiamato il ministro della Giustizia, ricordandogli che la concessione della grazia spetta esclusivamente al Capo dello Stato. La vicenda riguarda una possibile grazia a un gioielliere condannato, che ha portato a uno scontro tra il Quirinale e il governo. La discussione si concentra sulla legittimità delle decisioni relative all’atto di clemenza, con il presidente che ha ribadito la propria prerogativa in materia.

Il caso della possibile grazia al gioielliere Mario Roggero si trasforma in uno scontro istituzionale tra Quirinale e governo. Dopo che il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva annunciato l’apertura di un’istruttoria per la concessione della grazia all’uomo condannato in via definitiva a quattordici anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021, Sergio Mattarella lo ha convocato al Colle per ricordargli che quella facoltà appartiene esclusivamente al presidente della Repubblica. In una nota diffusa al termine dell’incontro, il Quirinale ha spiegato che il colloquio è servito a «puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia», una competenza che «la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica», come confermato dalla sentenza n. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Mattarella ha dovuto richiamare Nordio e ricordargli che la grazia è una sua prerogativa

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