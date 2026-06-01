LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy 6-2 5-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri sprecano quattro match point

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Vavassori chiude il match con una volée alta di dritto, portando la coppia italiana a vincere con due set 6-2 in 59 minuti. Errani e Vavassori hanno sprecato quattro match point prima di conquistare la vittoria contro Danilina e Tracy. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-2, 5-2, mentre i rivali hanno tentato di rientrare in gioco senza riuscirci.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Vavassori chiude con la volée alta di dritto: la coppia azzurra vince con un doppio 6-2 in 59? di gioco. 40-15 Lungo il rovescio di Danilina: altri tre match point per la coppia azzurra. 30-15 Rovescio vincente in risposta dello statunitense. 30-0 Smash vincente di Vavassori. 15-0 Largo il dritto di Tracy. 5-2 Chiude Tracy con la volée di dritto. 40-40 In rete la risposta di dritto di Vavassori. 30-40 Altro smash vincente dello statunitense. 15-40 Smash vincente di Tracy. 0-40 Splendida volée di dritto vincente di Errani: quattro match point! 0-30 Risposta vincente con il dritto lungolinea di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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