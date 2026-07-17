Un attore italiano ha risolto un debito di circa 1,4 milioni di euro legato a problemi di gioco d'azzardo grazie a un intervento di un amico misterioso. La somma è stata saldata tramite pagamenti rateali, e l’attore sta seguendo un percorso di terapia per la ludopatia. La vicenda riguarda un lungo periodo di difficoltà personali e finanziarie, che si è concluso con questa soluzione.

Massimo Ceccherini, amico e attore di Leonardo Pieraccioni che con il regista ha condiviso i primi successi cinematografici e, si suppone, anche i relativi lauti compensi, ha finalmente visto la fine di un incubo finanziario e personale durato anni. Il Tribunale di Firenze ha infatti dato il via libera al piano di salvataggio per azzerare un buco da ben un milione e 400mila euro, accumulato tra fisco e istituti di credito a causa di un problema di ludopatia che ha condizionato la sua vita e messo in crisi la sua sopravvivenza economica. Ceccherini fuori dall’incubo dei debiti di gioco grazie a un benefattore anonimo e alla convivente. A salvare l’artista dal baratro non è stato un miracolo, ma la combinazione di una normativa di buon senso, l’amore della sua compagna e, soprattutto, un gesto di straordinaria e rara generosità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ceccherini via dall’incubo: salvato da debiti di gioco per 1,4 milioni da un misterioso amico. All’attore il saldo a rate e la terapia sulla ludopatia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un amico dona 300 mila euro e cancella i debiti di Massimo Ceccherini: così l’attore si salva da un crac da 1,4 milioni a causa del gioco d’azzardoUn amico ha donato 300 mila euro e ha cancellato i debiti di Massimo Ceccherini, che ammontavano a 1,4 milioni di euro.

Leggi anche: Massimo Ceccherini salvato da un amico (e la sua compagna). I debiti azzerati e il recupero dalla ludopatia: cosa ha deciso il tribunale