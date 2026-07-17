Un amico ha donato 300 mila euro e ha cancellato i debiti di Massimo Ceccherini, che ammontavano a 1,4 milioni di euro. La somma è stata destinata a coprire i debiti accumulati negli anni a causa del gioco d’azzardo. Il Tribunale di Firenze ha approvato un piano di rientro che ha permesso all’attore di evitare il fallimento.

Un milione e 400 mila euro di debiti accumulati in anni di dipendenza dal gioco d’azzardo, cancellati grazie al salvataggio di un amico. Per Massimo Ceccherini il gravissimo buco finanziario che rischiava di travolgerlo si è risolto davanti al Tribunale di Firenze, che ha dato il via libera definitivo a un piano di rientro eccezionale. A rendere possibile la svolta è stato un misterioso benefattore – descritto dalle carte dei giudici come un caro amico dell’attore – che ha staccato un assegno da 300 mila euro per sanare il grosso del passivo con i creditori e con il fisco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un amico dona 300 mila euro e cancella i debiti di Massimo Ceccherini: così l’attore si salva da un crac da 1,4 milioni a causa del gioco d’azzardo

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