Il tribunale di Firenze ha autorizzato la cancellazione dei debiti di gioco dell’attore, che aveva ammesso di soffrire di ludopatia. Un amico ha pagato 300 mila euro al suo posto, coprendo parte dei crediti. L’attore vive da alcuni anni con la compagna e sta seguendo un percorso di recupero presso il SerD di Pistoia. La decisione riguarda sia debiti con l’erario che altri creditori, e ha permesso l’azzeramento dei debiti.

Massimo Ceccherini ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Firenze per risolvere i suoi debiti con l'erario e altri creditori, per via della sua ludopatia, ammessa dallo stesso attore, per la quale sta affrontando un percorso al SerD di Pistoia dove risiede da un paio d'anni con la sua compagna. L'attore aveva accumulato debiti, stando al resoconto processuale, di circa 1 milione e 400mila euro, tra istituti di credito e il fisco. Per far fronte a questa situazione, Ceccherini aveva richiesto il cosiddetto "concordato minore con assuntore", che permette a professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori in sovra-indebitamento di saldare i debiti tramite l'intervento di una "terza persona". 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Azzerati i debiti di gioco per l'attore Massimo Ceccherini: un amico paga 300 mila euro al suo posto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Messner non paga l’affitto del suo museo dal 2014”: il comune di Cibiana in Cadore chiede 190 mila euro al re degli alpinistiIl comune di Cibiana in Cadore ha avviato una richiesta di pagamento nei confronti di Reinhold Messner, ritenendolo debitore di 190 mila euro.

Taranto, il circolo del Pd non paga l'affitto (di 50 euro al mese) da 19 anni: scatta lo sfratto. Via al recupero di 12 mila euroA Taranto, il circolo del Partito Democratico denominato «Fratelli Cervi» occupa da 19 anni locali dell’Arca, l’agenzia regionale per la casa, senza...