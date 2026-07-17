Massimo Ceccherini l’amico gli paga 300mila euro di debiti | così l’attore sta uscendo dalla ludopatia

Un amico di un attore toscano ha versato 300mila euro per aiutarlo a saldare i debiti accumulati a causa della ludopatia. L’attore dovrà ora pagare 500 euro al mese per quattro anni, completando così il piano di rientro. La somma rappresenta una parte dei debiti che l’attore aveva accumulato, e il pagamento mensile è stato stabilito nel piano di rientro.

Un amico di Massimo Ceccherini è intervenuto per aiutarlo a chiudere una parte dei debiti accumulati a causa della ludopatia, versando 300mila euro. L’attore toscano dovrà ora completare il piano di rientro con un pagamento mensile di 500 euro per i prossimi quattro anni. Come riporta il Corriere Fiorentino, Massimo Ceccherini ha ottenuto dal Tribunale di Firenze l’approvazione del piano che gli permetterà di estinguere i debiti accumulati negli anni a causa dei problemi legati al gioco d’azzardo. La soluzione è arrivata grazie anche all’aiuto di una persona a lui vicina, rimasta anonima, che ha deciso di sostenerlo economicamente. L’amico... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Ceccherini libero dai debiti: un amico paga 300mila euro per lui

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Massimo Ceccherini ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Firenze per risolvere i suoi debiti con l'erario e altri creditori, per via della sua ludopatia, ammessa dallo stesso attore, per la quale sta affrontando un percorso al SerD di Pistoia dove risiede da un x.com

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